Несмотря на громкие заявления, россияне так и не смогли заманить к себе настоящих звезд мирового футбола.

Накануне в Москве состоялся так называемый "матч памяти" Ильи Цымбаларя, в котором сошлись легенды Спартака с "легендами сборной мира". Учитывая отсутствие в России качественного футбола, этот поединок вызвал большой интерес у местной публики, однако, традиционно для этой страны, завершился большим пшиком и ложью. Никто из действительно серьезных звезд так и не приехал.

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Легенды Спартака, которых возглавляли Олег Романцев, Ринат Дасаев и Станислав Черчесов, одержали победу со счетом 2:1 над "сборной мира" под руководством Массимо Карреры и экс-тренера Динамо Юрия Семина.

К слову, в матче сыграл Анатолий Тимощук, а ранее анонсированный экс-тренер Металлиста Перица Огневич проигнорировал сомнительное действо.

Напомним, ранее россияне заявляли, что в поединке точно примут участие: Александр Глеб, Георгиос Карагунис, Антониос Никополидис, Нванкво Кану, Джей-Джей Окоча, Тарибо Уэст, Дуглас Майкон, Кевин Кураньи, Рикарду Куарежма, Эрик Абидаль, Фернандо Мейра и Эммануэль Адебайор.

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