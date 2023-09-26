Сьогодні Європейський футбольний союз ухвалив ганебне рішення про повернення російських збірних U-17 до міжнародних змагань. Хоча окупантам заборонять грати вдома, використовувати свій гімн та символіку, але такий "камбек" обурив значну частину футбольної спільноти. Футбольна асоціація Англії вже виступила з відповідною заявою.

УЄФА хоче повернути до змагань російські команди вже в цьому сезоні – офіційна резолюція

"Ми не підтримуємо рішення щодо повернення Росії до учасників змагань УЄФА. Наша позиція залишається незмінною: збірні Англії не гратимуть з Росією", – йдеться у прес-релізі FA.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили росіян відразу після повномасштабного вторгнення в Україну. Втім, останнім часом вимальовуються неприємні тенденції – представниць держави-терориста призначили судити матчі жіночої Ліги нації, а тепер цей "жест доброї волі" для "бідолашних" російських діток, які не могли копати м'яч з цивілізованим світом.

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