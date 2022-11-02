Футбольная ассоциация Англии объявила, где национальная команда примет сборную Украины в квалификации к чемпионату Европы-2024.

Поединок Англия – Украина состоится на легендарном Уэмбли в Лондоне, сообщает официальный твиттер Футбольной ассоциации Англии.

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Напомним, на этой арене "сине-желтые" в свое время удержали историческую ничью против "трех львов". Тогда шедевральный гол забил Евгений Коноплянка – наверное, один из лучших голов хавбека в составе сборной.

К слову, поединок Англия – Украина состоится 26 марта 2023, начало встречи в 19:00. Кроме британцев соперниками "сине-желтых" будут Италия, Мальта и Северная Македония.

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