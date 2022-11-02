Футбольна асоціація Англії оголосила, де національна команда прийматиме збірну України у кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Поєдинок Англія – Україна відбудеться на легендарному Вемблі в Лондоні, повідомляє офіційний твіттер Футбольної асоціації Англії.

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Нагадаємо, на цій арені "синьо-жовті" свого часу втримали історичну нічию проти "трьох левів". Тоді шедевральний гол забив Євген Коноплянка – напевне, один з найкращих голів хавбека у складі збірної.

До слова, поєдинок Англія – Україна відбудеться 26 березня 2023 року, початок зустрічі о 19:00. Окрім британців, суперниками "синьо-жовтих" будуть Італія, Мальта та Північна Македонія.

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