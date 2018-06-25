Англия – Панама: Саутгейт выделил игру Кейна и Лингарда

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт доволен игрой Джесси Лингарда и Харри Кейна, которые забили четыре мяча на двоих в поединке против сборной Панамы (6:1) на чемпионате мира-2018.

"Конечно, мы очень рады. С Тунисом пришлось сражаться до конца, а сегодня все решили в первом тайме. Это хорошо.

Англия – Панама: судьбу мест может решить жеребьевка, лидер Золотой бутсы стыдит Месси и Роналду

Все говорят о Кейне, он молодец, но я хочу отметить Лингарда. Джесси провел совершенно потрясающий матч. Кейн проводит очень сильный турнир. Пенальти часто не учитывают, но вообще-то их тоже нужно уметь забивать. Кейн – топ-форвард, который забивает сразу, когда получает шанс. Но не забывайте, как много он работает ради команды – прессингует, отрабатывает в обороне", – цитирует Саутгейта Sport24.

Сборная Англии разгромила панамцев со счетом 6:1. Три из шести мячей забил Харри Кейн, которого признали лучшим игроком поединка. Форвард Тоттенхэма повторил достижения Линекера и Ханта, которые тоже делали хет-трики на чемпионатах мира. Смотрите видео забитых мячей и обзор встречи.