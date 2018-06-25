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Англия – Панама: Саутгейт выделил игру Кейна и Лингарда

24 июня 20:45 25 Читати українською
Англия – Панама: Саутгейт выделил игру Кейна и Лингарда
Англия – Панама: Саутгейт выделил игру Кейна и Лингарда

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт доволен игрой Джесси Лингарда и Харри Кейна, которые забили четыре мяча на двоих в поединке против сборной Панамы (6:1) на чемпионате мира-2018.

"Конечно, мы очень рады. С Тунисом пришлось сражаться до конца, а сегодня все решили в первом тайме. Это хорошо.

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Все говорят о Кейне, он молодец, но я хочу отметить Лингарда. Джесси провел совершенно потрясающий матч. Кейн проводит очень сильный турнир. Пенальти часто не учитывают, но вообще-то их тоже нужно уметь забивать. Кейн – топ-форвард, который забивает сразу, когда получает шанс. Но не забывайте, как много он работает ради команды – прессингует, отрабатывает в обороне", – цитирует Саутгейта Sport24.

Сборная Англии разгромила панамцев со счетом 6:1. Три из шести мячей забил Харри Кейн, которого признали лучшим игроком поединка. Форвард Тоттенхэма повторил достижения Линекера и Ханта, которые тоже делали хет-трики на чемпионатах мира. Смотрите видео забитых мячей и обзор встречи.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Англия Англия Англия - Панама Джесси Лингард Джесси Лингард Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Харри Кейн Харри Кейн
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