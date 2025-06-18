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Англія – Панама: Саутгейт виділив гру Кейна та Лінгарда

24 червня 20:45 181 Читать на русском
Англія – Панама: Саутгейт виділив гру Кейна та Лінгарда
Англія – Панама: Саутгейт виділив гру Кейна та Лінгарда

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт задоволений грою Джессі Лінгарда та Харрі Кейна, які забили чотири м'ячі на двох у поєдинку проти збірної Панами (6:1) на чемпіонаті світу-2018.

"Звісно, ми дуже раді. Із Тунісом довелося битися до кінця, а сьогодні все вирішили в першому таймі. Це добре.

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Усі говорять про Кейна, він молодець, але я хочу відзначити Лінгарда. Джессі провів абсолютно приголомшливий матч. Кейн проводить дуже сильний турнір. Пенальті часто не враховують, але взагалі-то їх теж потрібно вміти забивати. Кейн – топ-форвард, який забиває відразу, коли отримує шанс. Та не забувайте, як багато він працює заради команди – пресингує, відпрацьовує в обороні", – цитує Саутгейта Sport24.

Збірна Англії розгромила панамців із рахунком 6:1. Три з шести м'ячів забив Харрі Кейн, якого визнали найкращим гравцем поєдинку. Форвард Тоттенхема повторив досягнення Лінекера і Ханта, які теж робили хет-трики на чемпіонатах світу. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд зустрічі.

ЧС-2018 2 тур

Англія - Панама: Неділя 24 червня 2018

Англія
Матч завершено
6 : 1
Панама
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Англія Англія Англія - Панама Джессі Лінгард Джессі Лінгард Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Харрі Кейн Харрі Кейн
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