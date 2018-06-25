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Англия – Панама: Кейн – лучший игрок матча

24 июня 17:24 34 Читати українською
Англия – Панама: Кейн – лучший игрок матча
Англия – Панама: Кейн – лучший игрок матча

Капитан сборной Англии Харри Кейн признан лучшим игроком победного матча "Трех львов" против сборной Панамы (6:1) на чемпионате мира-2018.

Форвард Тоттенхэма стал лучшим в поединке Англия – Панама, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Кейну удалось оформить хет-трик в матче против панамцев, а команда Гарета Саутгейта одержала впечатляющую победу со счетом 6:1. Отметим, что два из трех мячей 24-летний нападающий провел с пенальти.

Эта награда стала второй для Кейна на ЧМ-2018. Ранее его признали лучшим в матче против Туниса, который состоялся в первом туре.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Англия Англия Панама Панама Англия - Панама Харри Кейн Харри Кейн
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