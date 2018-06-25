Англия – Панама: судьбу мест может решить жеребьевка, лидер Золотой бутсы стыдит Месси и Роналду

Англия и Панама встречались в матче 2 тура Чемпионата мира 2018 в группе G. Отчет и результат игры читайте на "Футбол 24".

Матч Англия – Панама стартовал в 15:00 по киевскому времени. Англичанам нужно было побеждать с большой разницей в контексте борьбы с Бельгией за первое место. Панаму устраивала только победа. Иначе шансы на плей-офф становились призрачными.

Англия – Панама – видео голов

Панама неожиданно создала первый момент. На 5-й минуте Годоя вывели на удобную позицию на границу штрафной англичан, но мяч сорвался с ноги. Однако первыми забили фавориты. Стоунз фактически с 11-метровой отметки вколотил снаряд головой. Панама ответила острым прострелом справа, который прервал в отчаянном подкате Уолкер, и ударом Барсенаса издалека – очень близко к цели.

Англия – Панама: ОНЛАЙН-трансляция матча ЧМ-2018

Англичане же заработали неоднозначный пенальти. Лингард упал в борьбе с двумя защитниками, но мегаочевидним этот фол не назовешь. Кейн без шансов для вратаря забил свой 3-й гол на турнире. Лидер Манчестер Юнайтед сделал из ничего и третий. Стеночка с Стерлингом и крученый удар в дальнюю девятку. Стоунз оформил дубль головой на добивании после стандарта, а Кейн реализовал еще один 11-метровый. Стоунза и Кейна держали борцовскими приемами, и это уже было справедливое пенальти. Харри сравнялся с лидерами списке лучших бомбардиров ЧМ-2018 Лукаку и Роналду – у всех по 4 забитых мяча.

Оформил Кейн и курьезный хет-трик. Лофтус-Чик пробил издали, форвард Тоттенхэма нехотя стал на пути мяча и получил неожиданный подарок. Отметим, что здесь египетский рефери Гриша Гехад обидел панамцев – у Харри был офсайд.

Панама не оставляла попыток забить свой первый гол на чемпионатах мира. Даже складывалось такое впечатление, что в матче с Англией это единственная цель аутсайдеров с первых минут. Дважды не давал забить вратарь Эвертона Пикфорд, в одном из моментов выйдя за пределы своей штрафной. Роман Торрес замыкал дальнюю штангу без помех, но не попал в пустой угол.

И все же Панама своего добилась. Исторический дебютный гол на Мундиале забил 37-летний защитник Фелипе Балой, который вышел на замену и получил от Торреса капитанскую повязку. В падении панамец эффектно замкнул навес со штрафного. К слову, игрок Мунисипаля стал первым в истории представителем чемпионата Гватемалы, который отличился на Чемпионате мира.

Англия набирает столько же, сколько Бельгия – 6 очков. Обе команды выходят в 1/8 финала. С какого места, покажет очная встреча в последнем туре. Отметим, что Англия и Бельгия подходят к ней с одинаковой разницей голов 8:2.

Англия не так могущественна, как счет

Смотрите, сомнительный пенальти и гол Кейна из офсайда – уже имеем не такую уж и впечатляющую разницу голов. Панама так хотела забить свой дебютный гол на чемпионатах мира, что давала англичанам в разы больше пространства, чем бельгийцам. Кейн, конечно, лучший бомбардир турнира после 2-го тура, однако всем бы таких соперников да еще и содействие судей. Англичане куражились в атаке, но и позволили Панаме создать море моментов. Если бы сопернику больше повезло, счет был бы совсем другой. Как бы не пришлось больно падать на грешную землю в плей-офф...

Впрочем пока все это не отменяет подвигов тех же Лингарда и Стоунза. Последний вообще стал первым английским защитником, который забил 2 гола на ЧМ. Креатива и беды в команде Саутгейта жди от любого, и в этом они очень схожи с бельгийцами.

Ничья в матче Англия – Бельгия, и судьбу первого места может решить жеребьевка

Англия громила в одном матче, Бельгия в двух. А на выходе перед личной встречей имеем ситуацию полного равенства очков, разницы голов и забитых мячей. Если команды сыграют вничью в 3-м туре, что весьма вероятно, то их судьбу вполне может решать жеребьевка. Ведь по количеству карточек тоже почти ровно: у Англии 2 желтые в пассиве, у Бельгии – 3. Первый и последний раз в этой группе встретятся достойные друг друга соперники.

Интересные факты

Кейн забил 5 голов за 2 тура и является лидером Золотой бутсы ЧМ-2018, опережая Роналду и Лукаку на одно взятие ворот. Абсолютно каждый удар Харри в створ во время Кубка мира превращается в гол.

Впервые за 60 лет кто-то забил минимум 5 голов в 2-х стартовых матчах ЧМ. Кейн стал лишь четвертым, кому это удавалось. Последний раз на Мундиале подобную результативность видели на ЧМ-1958 (Жюст Фонтен). Какой Месси, какой Роналду?!

Англия забила 6-й гол после комбинации из 25 непрерывных передач – дольше всех как минимум за 52 года.

Фелипе Бало (37 лет и 120 дней) – самый старый автор гола в истории чемпионатов мира среди дебютантов. Предыдущим владельцем рекорда был аргентинец Мартин Палермо (36 лет и 227 дней).

Англия впервые в истории своих выступлений на мундиалях вела в счете с разницей в 4, 5 и 6 голов.

ЧМ-2018. Группа G, 2 тур

Англия – Панама – 6:1

Голы: Стоунз, 8, 40, Кейн, 22 (пен.), 45+1 (пен.), 62 Лингард, 36 – Балой, 78