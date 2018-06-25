toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ПОЛЬША - КОЛУМБИЯ ЯПОНИЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛИЯ - ПАНАМА Новости ЧМ 2018

Англия – Панама: Кейн повторил достижения Линекера и Ханта

24 июня 16:17 126 Читати українською
Англия – Панама: Кейн повторил достижения Линекера и Ханта
Харри Кейн / фото: Twitter Opta

Харри Кейн оформил дубль в матче 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018 против Панамы. Сейчас в активе форварда уже 4 гола на ЧМ-2018 за сборную Англии.

Кейн стал первым игроком после Роджера Ханта (ЧМ-1966) и Гари Линекера (ЧМ-1986), которому удалось забить три и более голов за команду "Трех львов" на групповом этапе чемпионатах мира.

Напомним, в 1 туре Кейн оформил дубль в ворота Туниса, Англия победила со счетом 2:1.

Англия – Панама – видео голов

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Англия Англия Англия - Панама Харри Кейн Харри Кейн Гари Линекер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
28
мин
Саудовская Аравия
17:00
Египет
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук