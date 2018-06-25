Англия – Панама: Кейн повторил достижения Линекера и Ханта

Харри Кейн оформил дубль в матче 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018 против Панамы. Сейчас в активе форварда уже 4 гола на ЧМ-2018 за сборную Англии.

Кейн стал первым игроком после Роджера Ханта (ЧМ-1966) и Гари Линекера (ЧМ-1986), которому удалось забить три и более голов за команду "Трех львов" на групповом этапе чемпионатах мира.

Напомним, в 1 туре Кейн оформил дубль в ворота Туниса, Англия победила со счетом 2:1.

Англия – Панама – видео голов