toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ПОЛЬША - КОЛУМБИЯ ЯПОНИЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛИЯ - ПАНАМА Новости ЧМ 2018

Англия – Панама – 6:1 – видео голов и обзор матча

24 июня 17:06 3896 Читати українською
Англия – Панама – 6:1 – видео голов и обзор матча
Англия – Панама – 6:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Англии в матче 2-го тура ЧМ-2018 победила Панаму со счетом 6:1. Смотрите видео голов и обзор матча.

На 8-й минуте матча счет открыл Джон Стоунз, который среагировал на подачу с углового флажка и легко пробил мимо голкипера.

ЧМ-2018 Англия разгромила Панаму: Кейн обгоняет Роналду и Лукаку, а панамцы забивают исторический гол

Джесси Лингард заработал для команды Гарета Саутгейта пенальти, который уверенно реализовал Харри Кейн. Так команда "Трех львов" удвоила преимущество.

Затем Лингард уже все сделал сам. Джесси обошел нескольких соперников и пробил точно в девятку ворот из-за пределов штрафной. Гол-красавец.

Чуть позже дубль оформил защитник Стоунз после комбинации англичан.

Но этого сборной Англии было мало. Еще до перерыва Кейн получил право на еще один пенальти, который без проблем реализовал.

Во втором тайме ребята с туманного Альбиона продолжили избиение Панамы. Рубен Лофтус-Чик пробивал по воротам, и мяч срикошетил от Кейна и залетел в ворота. Гол зачислили на Харри, на счету которого уже хет-трик.

Панама все же нашла силы для ответа. Фелипе Балой откликнулся на прострел с фланга и забил первый гол своей сборной на чемпионатах мира.

Видео голов и обзор матча:

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Видеоновости Англия Англия Панама Панама Англия - Панама Джесси Лингард Джесси Лингард Харри Кейн Харри Кейн Фелипе Балой Фелипе Балой Джон Стоунз Джон Стоунз
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
29
мин
Саудовская Аравия
17:00
Египет
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук