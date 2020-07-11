Андриюк вспомнил суммы суточных, которые Динамо и Шахтер платили представителям СМИ

Известный журналист Константин Андриюк рассказал, сколько в свое время гранды украинского футбола выплачивали журналистам.

"Я попал в 2004 году на "1+1". Динамо давало за два дня 100 долларов, то есть 50 долларов в день. А Шахтер решил, я уверен, что специально, "перекусить" – они давали 100 "баксов" за один день. Тогда для некоторых людей это был заработок.

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Однажды Шахтер взял журналистов на израильский "Кубок первого канала" на четыре дня. И тогда раздали конверты по 400 "баксов" каждому. Мармазов раздавал в Шахтере, в Динамо – Семененко.

Как все закончилось? В Динамо начались, возможно не кризисные времена, а просто решили затянуть пояса. И Динамо прекратило разбрасываться деньгами. А Шахтер продолжал. Но прошло полгода или год – и Шахтер также прекратил. В общем, я считаю, что это правильно. Потому что сейчас это воспринималось бы как взятка для журналистов. Не знаю, как тогда это воспринималось.

Есть определенные СМИ, дружественные Шахтеру. И Шахтер их берет. Есть дружеские СМИ к Динамо. И их берет Динамо. Все это продолжается. И точно так же Украинская федерация футбола – тот, кто очень хорошо пишет о Федерации, он будет ездить", – сказал Андриюк в программе "Бомбардир".

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