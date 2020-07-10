УАФ просила у Шахтера финансовую помощь на сумму 300 тысяч гривен

Журналист Константин Андриюк обнародовал интересный документ, который свидетельствует о намерениях УАФ получить от Шахтера деньги.

Как выяснилось, в ноябре 2016 года УАФ (тогда еще ФФУ) направила в адрес Шахтера письмо с просьбой предоставить безвозвратную финансовую помощь в размере 300 тысяч гривен на осуществление уставной деятельности.

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Журналист Роман Бебех на своей странице в Facebook написал о реакции УАФ на указанное письмо. "Письмо аутентичное. Это форма компенсации за пользование стадионом Банникова. Шахтер проводил там свои тренировки. Эта сумма за определенное количество тренировок", – цитирует журналист слова Юрия Записоцкого – генерального секретаря УАФ.