УАФ просила у Шахтера финансовую помощь на сумму 300 тысяч гривен

Лига Европы — 14:34 4703
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Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих соперников
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Лига Европы: Шахтер узнал потенциальных соперников в 1/4 и 1/2 финалаЛига Европы — 14:23 6155
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Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финалеЛига чемпионов — 13:31 12599
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Зозуля стал участником потасовки в матче чемпионата Испании – украинец едва не сорвал с оппонента защитную маскуИспания — 12:35 1611
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Ювентус – Аталанта: Малиновский рискует пропустить центральный матч тура Серии АИталия — 12:08 1361