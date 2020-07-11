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Андріюк пригадав суми добових, які Динамо і Шахтар платили представникам ЗМІ

08:53 - Читать на русском
Андріюк пригадав суми добових, які Динамо і Шахтар платили представникам ЗМІ
Костянтин Андріюк / Фото з відкритих джерел

Відомий журналіст Костянтин Андріюк розповів, скільки свого часу гранди українського футболу виплачували журналістам.

"Я потрапив у 2004 році на "1+1". Динамо давало за два дні 100 доларів, тобто 50 доларів на день. А Шахтар вирішив, я впевнений, що спеціально, "перекусити" – вони давали 100 "баксів" за один день. Тоді для деяких людей це був заробіток.

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Один раз Шахтар узяв журналістів на ізраїльський "Кубок першого каналу" на чотири дні. І тоді роздали конверти по 400 "баксів" кожному. Мармазов роздавав у Шахтарі, в Динамо – Семененко.

Як усе закінчилося? У Динамо почалися, можливо не кризові часи, а просто вирішили затягти паски. І Динамо припинило розкидатися грошима. А Шахтар продовжував. Та пройшло півроку чи рік – і Шахтар також припинив. Загалом, я вважаю, що це правильно. Бо зараз це сприймалося б, як хабар для журналістів. Не знаю, як тоді це сприймалося.

Є певні ЗМІ, дружні до Шахтаря. І Шахтар їх бере. Є дружні ЗМІ до Динамо. І їх бере Динамо. Все це продовжується. І точно так само Українська федерація футболу – той, хто дуже добре пише про Федерацію, він буде їздити", – сказав Андріюк у програмі "Бомбардир".

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Теги
УАФ Відеоновини футбольні фінанси Костянтин Андріюк Шахтар Шахтар Олексій Семененко Руслан Мармазов Динамо Динамо
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