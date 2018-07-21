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Андриевский: Хорошо, когда есть конкуренция

00:17 10 Читати українською
Андриевский: Хорошо, когда есть конкуренция
Александр Андриевский / фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Александр Андриевский пообщался с журналистами на презентации новичков "бело-синих".

"Хочу поблагодарить штабу за доверие, я хочу оправдать ожидания тренера и болельщиков. Я рад находиться в клубе, понимаю, какие требования и задачи стоят и хочу добиться побед с Динамо.

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Мой период в аренде? Он был положительным. Задача была набраться опыта и считаю, что мне это удалось. Сейчас я нахожусь в Динамо и это самое главное.

Хорошо, когда есть конкуренция. Че че – сильный и качественный футболист и будет очень приятно с ним играть", – рассказал Андриевский пресс-службе киевлян.

Напомним, уже завтра Динамо начнет сезон 2018/19 матчем против Шахтера за Суперкубок Украины-2018. Поединок Динамо – Шахтер начнется 21 июля в 21:00.

Динамо представило новачків

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
20
час
:
28
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
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Александр Андриевский Александр Андриевский Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
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