Сидклей: Знаю историю Динамо и игроков, которые здесь играли

Бразильский новичок Динамо Сидклей пообщался с журналистами во время презентации новых игроков "бело-синих".

"Очень рад носить цвета Динамо. Знаю историю клуба, многих футболистов, которые играли в Киеве. Надеюсь, что вскоре пройду адаптацию и буду демонстрировать свой лучший футбол.

Динамо представило новичков

Я пока не сталкивался с низкими температурами, но, по словам ребят, кто играл в Динамо, это не так страшно. Думаю, что нам удастся адаптироваться и справиться с этим.

Где мне комфортно играть? Позиция левого защитника", – рассказал Сидклей во время презентации новичков Динамо официальному сайту "бело-синих".

Напомним, уже завтра, 21 июля в Одессе состоится матч между Шахтером и Динамо за Суперкубок Украины-2018. Начало поединка в 21:00.

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