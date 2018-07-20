Сидклей: Знаю историю Динамо и игроков, которые здесь играли

Бразильский новичок Динамо Сидклей пообщался с журналистами во время презентации новых игроков "бело-синих".
"Очень рад носить цвета Динамо. Знаю историю клуба, многих футболистов, которые играли в Киеве. Надеюсь, что вскоре пройду адаптацию и буду демонстрировать свой лучший футбол.
Динамо представило новичков
Я пока не сталкивался с низкими температурами, но, по словам ребят, кто играл в Динамо, это не так страшно. Думаю, что нам удастся адаптироваться и справиться с этим.
Где мне комфортно играть? Позиция левого защитника", – рассказал Сидклей во время презентации новичков Динамо официальному сайту "бело-синих".
Напомним, уже завтра, 21 июля в Одессе состоится матч между Шахтером и Динамо за Суперкубок Украины-2018. Начало поединка в 21:00.
Хацкевич: Из Шахтера ушли лидеры, однако схема игры не изменилась