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СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Андрієвський: Добре, коли є конкуренція

00:17 38 Читать на русском
Андрієвський: Добре, коли є конкуренція
Олександр Андрієвський / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поспілкувався з журналістами на презентації новачків "біло-синіх".

"Хочу подякувати штабу за довіру, я прагну виправдати очікування тренера та вболівальників. Я радий знаходитися в клубі, розумію, які вимоги і завдання стоять, і хочу добитися перемог з Динамо.

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Мій період в оренді? Він був позитивним. Завдання було набратися досвіду і вважаю, що мені це вдалося. Зараз я перебуваю в Динамо і це найголовніше.

Добре, коли є конкуренція. Че Че – сильний і якісний футболіст і буде дуже приємно з ним грати", – розповів Андрієвський прес-службі киян.

Нагадаємо, вже завтра, 21 липня в Одесі відбудеться матч між Шахтарем та Динамо за Суперкубок України-2018. Початок поєдинку о 21:00.

Динамо представило новачків

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
до матчу
20
год
:
45
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський Динамо Динамо Шахтар - Динамо
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