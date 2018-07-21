Андрієвський: Добре, коли є конкуренція

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поспілкувався з журналістами на презентації новачків "біло-синіх".

"Хочу подякувати штабу за довіру, я прагну виправдати очікування тренера та вболівальників. Я радий знаходитися в клубі, розумію, які вимоги і завдання стоять, і хочу добитися перемог з Динамо.

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Мій період в оренді? Він був позитивним. Завдання було набратися досвіду і вважаю, що мені це вдалося. Зараз я перебуваю в Динамо і це найголовніше.

Добре, коли є конкуренція. Че Че – сильний і якісний футболіст і буде дуже приємно з ним грати", – розповів Андрієвський прес-службі киян.

Нагадаємо, вже завтра, 21 липня в Одесі відбудеться матч між Шахтарем та Динамо за Суперкубок України-2018. Початок поєдинку о 21:00.

Динамо представило новачків