"Карло Анчелотти является поклонником хавбека. Я не знаю, будет ли делать предложение Реал.

Манчестер Юнайтед и Челси соперничают за лидера Вест Хэма – потенциальный трансфер на 100 миллионов

Если Райс будет доступен, Анчелотти точно будет там и будет интересоваться им. Но я не знаю, какой стратегии будет придерживаться Мадрид", – резюмировал журналист Джанлука Ди Марцио в комментарии Wett Freunde.

Заметим, Деклан является воспитанником школы "молотков". В этом сезоне он является лидером Вест Хэма, в футболке которого провел 31 поединок (четыре гола и столько же ассистов). За 23-летним игроком следят Манчестер Юнайтед и Челси.

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