Манчестер Юнайтед и Челси соперничают за лидера Вест Хэма – потенциальный трансфер на 100 миллионов
Полузащитник лондонского Вест Хэма Деклан Райс летом может сменить клубную прописку.
Вест Хэм понимает, что удержать свою главную звезду еще на сезон будет сложно, потому рассчитывает продать Райса за огромные деньги, сообщает TuttoMercato.
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По информации источника, главными претендентами на 23-летнего англичанина стали Манчестер Юнайтед и Челси. Потенциальному покупателю за этот трансфер придется заплатить около 100 млн фунтов.
Интересно, что Райс провел 8 лет в академии Челси, но его отчислили. Деклан присоединился к Вест Хэму, с которым дебютировал в АПЛ и где стал звездой. В нынешнем сезоне хавбек сыграл на клубном уровне 29 матчей (4 гола и 4 ассиста).
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