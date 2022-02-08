Вест Хэм понимает, что удержать свою главную звезду еще на сезон будет сложно, потому рассчитывает продать Райса за огромные деньги, сообщает TuttoMercato.

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По информации источника, главными претендентами на 23-летнего англичанина стали Манчестер Юнайтед и Челси. Потенциальному покупателю за этот трансфер придется заплатить около 100 млн фунтов.

Интересно, что Райс провел 8 лет в академии Челси, но его отчислили. Деклан присоединился к Вест Хэму, с которым дебютировал в АПЛ и где стал звездой. В нынешнем сезоне хавбек сыграл на клубном уровне 29 матчей (4 гола и 4 ассиста).

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