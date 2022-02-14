"Карло Анчелотті є прихильником хавбека. Я не знаю, чи робитиме пропозицію Реал.

Манчестер Юнайтед і Челсі змагаються за лідера Вест Хема – потенційний трансфер на 100 мільйонів

Якщо Райс буде доступний, то Анчелотті точно буде там і цікавитиметься ним. Але я не знаю, якої стратегії дотримуватиметься Мадрид", – резюмував журналіст Джанлука Ді Марціо в коментарі Wett Freunde.

Зауважимо, Деклан є вихованцем школи "молотків". Цього сезону він є лідером Вест Хема, у футболці якого провів 31 поєдинок (чотири голи й стільки ж асистів). За 23-річним гравцем наразі стежать Манчестер Юнайтед і Челсі.

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