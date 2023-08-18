Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти заявил, что у Кепы больше международного опыта. Но завтра на поле выйдет Андрей Лунин.

"Конкуренция Лунина и Кепы? Я не знаю, потому что правда в том, что Кепа уже имеет очень высокий уровень. У него большой опыт на международном уровне, а Лунину этого не хватает. Мы не будем делать много ротаций – будет играть либо один, либо другой. Кепа очень хорошо адаптируется, но завтра мы играем с Луниным в старте", – цитирует Анчелотти издание AS.

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В раздевалке мадридцев с большой симпатией относятся к Лунину и считают, что своим выступлением в матче против Атлетика с Бильбао (2:0) украинец заслужил провести еще один матч в основе.

Кепа присоединился к "сливочным" на правах аренды из лондонского Челси. Испанец призван заменить вылетевшего на большую часть сезона травмированного Тибо Куртуа.

Напомним, Реал во втором туре сыграет против Альмерии. Матч запланирован на субботу, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.30.

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