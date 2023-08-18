Наставник мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що у Кепи більше міжнародного досвіду. Але завтра на поле вийде Андрій Лунін.

"Конкуренція Луніна і Кепи? Я не знаю, тому що правда в тому, що Кепа вже має дуже високий рівень. У нього великий досвід на міжнародному рівні, а Луніну цього не вистачає. Ми не будемо робити багато ротацій – буде грати або один, або інший. Кепа дуже добре адаптується, але завтра ми граємо з Луніним в старті", – цитує Анчелотті видання AS.

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У роздягальні мадридців з великою симпатією ставляться до Луніна і вважають, що своїм виступом у матчі проти Атлетіка з Більбао (2:0) українець заслужив провести ще один матч в основі.

Кепа приєднався до "вершкових" на правах оренди з лондонського Челсі. Іспанець покликаний замінити травмованого Тібо Куртуа, який вилетів на більшу частину сезону.

Нагадаємо, Реал у другому турі зіграє проти Альмерії. Матч заплановано на суботу, 19 серпня. Стартовий свисток прозвучить о 20:30.

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