Украинский голкипер Андрей Лунин, скорее всего, выйдет в основном составе Реала на матч против Альмерии.

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин выйдет в старте "сливочных" на матч второго тура испанской Ла Лиги. Об этом пишет издание Relevo.

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По данным источника, в раздевалке мадридцев с большой симпатией относятся к Лунину и считают, что своим выступлением в матче против Атлетика из Бильбао (2:0) украинец заслужил провести еще один матч в основе.

Сообщается, что Реал все же рассматривает Кепу Аррисабалагу в качестве основного вратаря на сезон, но испанец провел слишком мало тренировочной работы с новыми партнерами по команде.

Напомним, Реал во втором туре сыграет против Альмерии. Матч запланирован на субботу, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

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