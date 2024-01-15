Накануне Реал в финале Суперкубка Испании уверенно разобрался с Барселоной, отгрузив каталонцам 4 мяча. Украинский голкипер Андрей Лунин несмотря на все прогнозы инсайдеров вышел в старте и неоднократно спасал "сливочных", пропустив лишь 1 гол.

Хет-трик Винисиуса и сейвы Лунина в видеообзоре матча за Суперкубок Испании Реал – Барселона – 4:1

Празднуя победу наш земляк после завершения игры на радостях буквально взял на руки капитана команды Начо, который в ответ расцеловал украинца.

К слову, для Андрея это второй Суперкубок и седьмой трофей в составе Реала (ранее он выигрывал: чемпионат Испании 2021/22, Кубок Испании 2022/23, Суперкубок Испании 2021/22, Лигу чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и клубный чемпионат мира-2022).

Напомним, в текущем сезоне Лунин сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов (еще в 5 встречах отстоял "на ноль").

Лунин выиграл Суперкубок Испании, устроив шоу сэйвов в Классико – Реал разгромил Барселону, Винисиус оформил хет-трик