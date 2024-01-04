Главный тренер Реала Карло Анчелотти остался не всем доволен после победы над Мальоркой в поединке 19-го тура Ла Лиги.

Лунин и Родриго были единственными игроками Реала, которые получили желтые карточки в поединке против Мальорки. Оба игрока получили их за споры с арбитром, из-за чего Анчелотти и упрекнул их в раздевалке, сообщает DefensaCentral.

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"Мы не можем просто так получать эти карточки, мне не нравится, что они были получены за разговоры", – приводит издание слова Анчелотти.

Добавим, что специалист уже определился с вратарем на матч Кубка Испании против Арандины – в нем сыграет Кепа. Матч Арандина – Реал будет сыгран в субботу, 6 января. Полуфинал Суперкубка против Атлетико состоится в среду, 10 января.

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