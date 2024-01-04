Очередной "сухой" матч Лунина в видеообзоре матча Реал – Мальорка – 1:0
4 января 06:30 - Читати українською
Реал минимально одолел Мальорку в поединке 19-го тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор поединка Реал – Мальорка на "Футбол 24".
завершено
Лунин вышел в стартовом составе Реала на игру с Мальоркой. Впрочем, украинец почти не имел работы – ни один из 7 ударов балеарцев не попал в створ ворот.
Лунин отстоял на ноль за Реал, эффектно сыграл на выходе и получил аплодисменты от Анчелотти – Мадрид дожал Мальорку
Украинец еще и получил желтую карточку за апелляции к арбитру в первом тайме. А Реал вырвал минимальную победу – Рюдигер классно замкнул подачу Модрича с углового.
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