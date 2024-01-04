Реал минимально одолел Мальорку в поединке 19-го тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор поединка Реал – Мальорка на "Футбол 24".

Лунин вышел в стартовом составе Реала на игру с Мальоркой. Впрочем, украинец почти не имел работы – ни один из 7 ударов балеарцев не попал в створ ворот.

Лунин отстоял на ноль за Реал, эффектно сыграл на выходе и получил аплодисменты от Анчелотти – Мадрид дожал Мальорку

Украинец еще и получил желтую карточку за апелляции к арбитру в первом тайме. А Реал вырвал минимальную победу – Рюдигер классно замкнул подачу Модрича с углового.