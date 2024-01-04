Головний тренер Реала Карло Анчелотті залишився не всім задоволений після перемоги над Мальоркою в поєдинку 19-го туру Ла Ліги.

Лунін та Родріго були єдиними гравцями Реала, які отримали жовті картки в поєдинку проти Мальорки. Обидва гравці дістали їх за суперечки з арбітром, через що Анчелотті і дорікнув їм у роздягальні, повідомляє DefensaCentral.

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"Ми не можемо просто так отримувати ці картки, мені не подобається, що вони були отримані за розмови", – наводить видання слова Анчелотті.

Додамо, що фахівець вже визначився із воротарем на матч Кубка Іспанії проти Арандіни – в ньому зіграє Кепа. Матч Арандіна – Реал буде зіграно в суботу, 6 січня. Півфінал Суперкубка проти Атлетіко відбудеться в середу, 10 січня.

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