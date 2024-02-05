В поединке 23-го тура Ла Лиги Реал на своем поле не удержал победу над Атлетико (1:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Реал мог забивать уже на 3-й минуте – Диас закручивал из-под защитника в дальний угол, но Облак в падении достал. Вскоре Мората огрызнулся ударом в упор – Лунин сумел среагировать. В середине тайма Браим все-таки забил, с близкого расстояния прошив словенского кипера "матрасников". В ответ Витсель головой расстреливал ворота Реала после навеса с углового, но снова чудеса мастерства продемонстрировал украинец.

Атлетико спас ничью с Реалом – "сливочные" не смогли оторваться от Жироны, Лунин с топовой игрой закрепился в старте

Сразу после перерыва Савич восстановил статус-кво, удачно замкнув навес с углового, однако гол не засчитали из-за офсайда. В середине тайма Родриго мог добивать Атлетико, но Облак самоотверженно вышел на перехват и отразил мощный удар. Впоследствии Диас с близкого расстояния умудрился послать сферу мимо стойки. На 76-й минуте Лунин вновь спасает Реал после коварного удара. Тем обиднее стал гол в добавленное время, когда защитники бросили Андрея на растерзание сопернику и Льоренте головой перебросил мяч через украинца. Досадная ничья.