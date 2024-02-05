"Це була дуже хороша гра з нашого боку, контрольована. Нам не пощастило наприкінці – ми пропустили. Трапляються випадки, коли виграєш на останніх хвилинах.

Драматична нічия Луніна і Ко у відеоогляді матчу Реал – Атлетіко – 1:1

Не треба ні в чому дорікати, ми залишаємося лідерами і маємо шанс завдати ще одного удару в суботу (дуель з Жироною, – прим.). Нічого зайвого, бо команда у нас дуже хороша. Цей матч ми провели дуже добре – кожен робить свій внесок. У нас були втрати, і я дуже задоволений. Не призначили пенальті? Без коментарів.

Лунін? Я побачив дуже хорошу гру від нього. Він відбив удар Грізманна, допоміг команді зі стандартами, багато рятував. Він впорався дуже добре", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Лунін вийшов у старті Реала у третьому поєдинку поспіль. Загалом у поточному сезоні українець провів за "вершкових" вже 15 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 13 голів (ще у 6 зустрічах відстояв "на нуль").

Атлетіко врятував нічию з Реалом – "вершкові" не змогли відірватись від Жирони, Лунін з топовою грою закріпився у старті