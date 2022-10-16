"Футболисты должны были продемонстрировать свой максимум, и мы это сделали. Действительно, начало было хорошим, мы вышли вперед и хорошо контролировали игру во втором тайме. Очевидно, что Милитао должен был давить на Левандовски, мы хорошо контролировали игроков между линиями с помощью Крооса и Чуамени.

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Я думал о прошлом сезоне (Реал проиграл 0:4 – прим.), тогда я немного намудрил... А в этой игре старался не придумывать и поставить игроков на их место. Хотел бы отметить игру Модрича, который был эффектен на фоне их полузащиты.

Пять замен очень помогают, если у вас есть игроки на скамейке запасных, которые заслуживают места в стартовой одиннадцатке, но вы не можете выставить их всех. Игра заключалась в том, чтобы вложить энергию в полузащиту с Вальверде и ждать, а если что-то не получалось, у нас были Родриго и Камавинга", – цитирует Анчелотти Marca.

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