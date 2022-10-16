"Футболісти повинні були продемонструвати свій максимум, і ми це зробили. Справді, початок був хорошим, ми вийшли вперед і добре контролювали гру в другому таймі. Очевидно, що Мілітао повинен був тиснути на Лєвандовскі, ми добре контролювали гравців між лініями за допомогою Крооса та Чуамені.

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Я думав про минулий сезон (Реал програв 0:4 – прим.), тоді я трохи намудрував... А в цій грі намагався не вигадувати і поставити гравців на їхнє місце. Хотів би відзначити гру Модріча, який був ефектним на фоні їхнього півзахисту.

П'ять змін дуже допомагають, якщо у вас є гравці на лаві запасних, які заслуговують на місце в стартовій одинадцятці, але ви не можете виставити їх усіх. Гра полягала в тому, щоб вкласти енергію в півзахист з Вальверде і чекати, а якщо щось не виходило, у нас були Родріго і Камавінга", – цитує Анчелотті Marca.

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