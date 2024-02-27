В матче с Севильей Андрей Лунин обошёл Кепу Аррисабалагу по количеству матчей, сыгранных за Реал в этом сезоне (19 против 18).

"Дебаты окончены: Лунин – основной вратарь Реала. Матч с Севильей окончательно закрыл вопрос с первым номером Мадрида. Лунин абсолютно заслужил свой новый статус. Карло Анчелотти не станет открыто говорить об этом, он продолжит придерживаться линии "двух вратарей стартового состава". Но реальность такова, что "голкипер Шрёдингера" теперь стал историей. Лунин – основной. Кепе – мат.

Очередной "сухарь Лунина" в видеообзоре матча Реал – Севилья – 1:0

Всё изменилось в Саудовской Аравии во время розыгрыша Суперкубка Испании. Кепа неудачно выступил в полуфинале турнира против Атлетико, и после нескольких дней споров Анчелотти выбрал на финал Лунина. С тех пор Андрей сыграл во всех матчах, кроме игры с Альмерией (3:2). 9 из 19 матчей украинец провёл "на ноль", а в матче с Севильей он обогнал Кепу по количеству игр, проведённых за Реал в этом сезоне – 19 против 18.

В этой встрече с Севильей Лунин совершил один из самых запоминающихся сэйвов в своей карьере – на 52-й минуте он отбил мяч после удара Ромеро в упор", – написал журналист AS Серхио Лопес де Висенте.

Его коллега Альваро Бенито добавлил: "Этот сэйв войдёт в нарезку лучших моментов карьеры, когда Лунину придётся завершать игровую карьеру".

Реал дожал Севилью шедевром Модрича и увеличил отрыв на вершине Примеры – ленивый матч для Лунина