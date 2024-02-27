У матчі з Севільєю Андрій Лунін обійшов Кепу Аррісабалагу за кількістю матчів, зіграних за Реал у цьому сезоні (19 проти 18).

"Дебати завершено: Лунін – основний воротар Реала. Матч із Севільєю остаточно закрив питання з першим номером Мадрида. Лунін абсолютно заслужив свій новий статус. Карло Анчелотті не стане відкрито говорити про це, він продовжить дотримуватися лінії "двох воротарів стартового складу". Але реальність така, що "голкіпер Шредінгера" тепер став історією. Лунін – основний. Кепі – мат.

Черговий "сухар Луніна" у відеоогляді матчу Реал – Севілья – 1:0

Усе змінилося в Саудівській Аравії під час розіграшу Суперкубка Іспанії. Кепа невдало виступив у півфіналі турніру проти Атлетіко, і після кількох днів суперечок Анчелотті вибрав на фінал Луніна. Відтоді Андрій зіграв у всіх матчах, крім гри з Альмерією (3:2). 9 із 19 матчів українець провів "на нуль", а в матчі з Севільєю він обігнав Кепу за кількістю ігор, проведених за Реал у цьому сезоні – 19 проти 18.

У цій зустрічі з Севільєю Лунін здійснив один із найбільш пам'ятних сейвів у своїй кар'єрі – на 52-й хвилині він відбив м'яч після удару Ромеро впритул", – написав журналіст AS Серхіо Лопес де Вісенте.

Його колега Альваро Беніто додав: "Цей сейв увійде в нарізку найкращих моментів кар'єри, коли Луніну доведеться завершувати ігрову кар'єру".

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