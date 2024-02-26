Уже на 10-й минуте Васкес ворвался во вратарскую и вывел Реал вперед, но гол отменили из-за фола в атаке. В середине тайма Винисиус бил издали, однако попал в сетку с внешней стороны. В добавленное время Вальверде разрядил свою пушку – кипер Севильи не без проблем вытащил мяч из-под перекладины и перевел на угловой.

Реал дожал Севилью шедевром Модрича и увеличил отрыв на вершине Примеры – ленивый матч для Лунина

Сразу после перерыва Федерико с близкого расстояния замкнул в стойку. На 52-й минуте Лунин на инстинктивном уровне сумел среагировать на расстрел в упор от соперника и спас Реал от верного гола. В ответ Жуниор закручивал в дальний угол, но Нюланд в прыжке потянул. Спас Реал Лука Модрич, вышедший на замену – хорвату удался дальний удар под правую стойку с рикошетом от каркаса ворот. Как следствие, 65 очков и 8 пунктов отрыва от Барселоны.