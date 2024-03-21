Главный тренер Реала Карло Анчелотти больше не планировал выпускать Андрея Лунина на поле в этом сезоне, пока Тибо Куртуа не получил новую травму.

Куртуа должен был выйти в стартовом составе Реала на матч 30-го тура Ла Лиги с Атлетиком, который запланирован на 31 марта. Как информирует Marca, такое обещание бельгийскому вратарю дал Карло Анчелотти.

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Этот жест, по мнению итальянского тренера, должен был придать Тибо уверенности. Одновременно с этим Анчелотти проверил бы состояние и готовность Куртуа к выступлениям на самом высоком уровне после длительного простоя из-за травмы.

После восстановления Куртуа украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин должен был вернуться на скамейку запасных. Однако несколько дней назад бельгиец получил на тренировке новую травму. Тибо был вынужден лечь под нож, он выбыл почти до конца сезона. Таким образом, Лунин продолжит оставаться основным голкипером мадридцев.

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