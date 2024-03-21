Недавно Тибо Куртуа, который готовился к возвращению на поле после тяжелой травмы колена уже в четвертьфинале ЛЧ проти Ман Сити, получил новое повреждение. В сезоне 2023/24 бельгийский голкипер уже не поможет команде.

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Это кардинально изменило планы Реала относительно Андрея Лунина, контракт которого действует до лета 2025 года. Ранее мадридский клуб рассматривал возможность продажи украинца за 15 миллионов евро в летнее окно, если Лунин не согласится продлить соглашение. Теперь же Реал готов даже потерять Андрея свободным агентом через год, но сохранить его на сезон 2024/25. Об этом сообщает OK Diario.

Впрочем, это крайний и нежелательный вариант. По информации источника, приоритетом Реала является продление контракта с Луниным. Если до травмы Куртуа "сливочные" планировали просто предложить украинцу новое соглашение почти на тех же условиях, то теперь готовы значительно повысить Андрею зарплату. В то же время в Мадриде осознают, что финальное решение – за Луниным, который своей игрой привлек внимание нескольких именитых клубов.

Напомним, Лунин перебрался в Реал из Зари летом 2018 года. За мадридский клуб украинский вратарь сыграл 40 матчей (из них 23 – в сезоне 2023/24), пропустил 38 голов.

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