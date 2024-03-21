Головний тренер Реала Карло Анчелотті більше не планував випускати Андрія Луніна на поле в цьому сезоні, доки Тібо Куртуа не отримав нову травму.

Куртуа мав вийти у стартовому складі Реала на матч 30-го туру Ла Ліги з Атлетіком, який запланований на 31 березня. Як інформує Marca, таку обіцянку бельгійському воротареві дав Карло Анчелотті.

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Цей жест, на думку італійського тренера, мав надати Тібо впевненості. Одночасно з цим Анчелотті перевірив би стан і готовність Куртуа до виступів на найвищому рівні після тривалого простою через травму.

Після відновлення Куртуа український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін мав повернутися на лаву запасних. Однак кілька днів тому бельгієць отримав нову травму на тренуванні. Тібо був змушений лягти під ніж, він вибув майже до кінця сезону. Таким чином, Лунін продовжить залишатися основним голкіпером мадридців.

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