Мерсисайдцы на следующей неделе должны объявить о переходе трех игроков, информирует Express. Все они усилят линию полузащиты команды Карло Анчелотти.

Лидер Эвертона Бейнс объявил о завершении карьеры

Эвертон согласовал все детали трансфера опорника Наполи Аллана за 21 млн фунтов, остались только формальности. Хамес Родригес уже также готовится к переезду на Гудисон Парк – Реал получит за любимца Анчелотти 20 млн фунтов. Примерно столько же "ириски" отдадут за лидера Уотфорда Абдулая Дукуре.

Добавим, что в текущее трансферное окно Эвертон еще не подписал ни одного новичка, зато отпустил Моргана Шнайдерлина в Ниццу.

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