Мерсисайдці наступного тижня повинні оголосити про перехід трьох гравців, інформує Express. Всі вони підсилять лінію півзахисту команди Карло Анчелотті.

Лідер Евертона Бейнс оголосив про завершення кар'єри

Евертон узгодив всі деталі трансферу опорника Наполі Аллана за 21 млн фунтів, залишилися лише формальності. Хамес Родрігес вже також готується до переїзду на Гудісон Парк – Реал отримає за улюбленця Анчелотті 20 млн фунтів. Приблизно стільки ж "іриски" віддадуть за лідера Уотфорда Абдулая Дукуре.

Додамо, що у поточне трансферне вікно Евертон ще не підписав жодного новачка, натомість відпустив Моргана Шнайдерліна в Ніццу.

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