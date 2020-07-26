Лидер Эвертона Бейнс объявил о завершении карьеры

35-летний фланговый исполнитель завершил карьеру, сообщает официальный сайт клуба.

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Бейнс провел 13 сезонов в составе "ирисок". За это время он сыграл 420 поединков за Эвертон во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и отдал 67 результативных передач. Именно с Гудисон Парк защитник получил дебютный вызов в сборную Англии, за которую успел сыграть 30 матчей (1 гол). С Эвертоном Бейнс дошел до финала Кубка Англии сезона 2008/09, а также дважды был признан игроком года команды. На профессиональном уровне он дебютировал в Уигане в 2002 году, с которым прошел путь из Лиги 1 до АПЛ.

В нынешнем сезоне Лейтон Бейнс провел лишь 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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| Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. pic.twitter.com/mhYYWiPHHB — Everton (@Everton) July 26, 2020