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Лидер Эвертона Бейнс объявил о завершении карьеры

23:01 - Читати українською
Лидер Эвертона Бейнс объявил о завершении карьеры
Лейтон Бейнс / PA Photos

Защитник ливерпульского Эвертона Лейтон Бейнс решил повесить бутсы на гвоздь после финального матча сезона против Борнмута (1:3).

35-летний фланговый исполнитель завершил карьеру, сообщает официальный сайт клуба.

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Бейнс провел 13 сезонов в составе "ирисок". За это время он сыграл 420 поединков за Эвертон во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и отдал 67 результативных передач. Именно с Гудисон Парк защитник получил дебютный вызов в сборную Англии, за которую успел сыграть 30 матчей (1 гол). С Эвертоном Бейнс дошел до финала Кубка Англии сезона 2008/09, а также дважды был признан игроком года команды. На профессиональном уровне он дебютировал в Уигане в 2002 году, с которым прошел путь из Лиги 1 до АПЛ.

В нынешнем сезоне Лейтон Бейнс провел лишь 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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Англия Лейтон Лейтон Бейнс Уиган Уиган Эвертон Эвертон Англия Англия
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