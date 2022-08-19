"Иногда я слышу и читаю слухи, но в большинстве своем не обращаешь внимания на это. Вчера я понял, что это может произойти. Планы Реала не меняются: бороться и соревноваться во всех турнирах. Я уверен, что у нас все выйдет с Каземиро или без него, хотя все признают важность этого игрока и нашу любовь к нему.

Переговоры продолжаются, потому он не поедет в Виго. У нас есть готовые варианты замены. Чуамени – один из лучших хавбеков. Тони Кроос, Камавинга, игравший там в прошлом году. Мы не можем заменить игрока с характеристиками Каземиро, но у нас есть альтернативы. Совершенно не обязательно копировать Каземиро. К примеру, Пирло играл в моих командах на похожей позиции. Чуамени больше похож на Крооса, у него больше защитных характеристик.

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Я не пытался убедить Казэмиро. Я много с ним разговаривал, между нами все ясно, он нам очень помог. Учитывая его желание, нет пути назад. Вы должны это учитывать. Я не знаю, что произойдет в ближайшие часы, останется он или нет. Если он не останется, то большое ему спасибо от меня. Он все делал хорошо для команды.

Я говорил с ним сегодня утром. Вы хотите попробовать новый вызов, новую возможность. Клуб понимает его и благодарит за то, что он сделал, и за человека, каким он есть. Переговоры продолжаются, пока официального ничего нет, но желание Каземиро уйти понятно. Если клубы договорятся, то у нас достаточно ресурсов, чтобы заменить его", – приводит слова АнчелоттимMarca.

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