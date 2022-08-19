"Іноді я чую та читаю чутки, але здебільшого не звертаєш уваги на це. Вчора я зрозумів, що це може статися. Плани Реала не змінюються: боротися та змагатися у всіх турнірах. Я впевнений, що в нас все вийде з Каземіро чи без нього, хоча всі визнають важливість цього гравця та нашу любов до нього.

Переговори тривають, тому він не поїде у Віго. У нас є готові варіанти заміни. Чуамені – один із найкращих хавбеків. Тоні Кроос, Камавінга, який грав там минулого року. Ми не можемо замінити гравця з характеристиками Каземіро, але ми маємо альтернативи. Зовсім не обов'язково копіювати Каземіро. Наприклад, Пірло грав у моїх командах на схожій позиції. Чуамені більше схожий на Крооса, у нього більше захисних характеристик.

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Я не намагався переконати Каземіро. Я багато з ним розмовляв, між нами все чітко, він нам дуже допоміг. Враховуючи його бажання, немає шляху назад. Ви маєте це враховувати. Я не знаю, що відбудеться у найближчі години, залишиться він чи ні. Якщо він не залишиться, то велике йому спасибі від мене. Він все робив добре для команди.

Я розмовляв із ним сьогодні вранці. Ви хочете спробувати новий виклик, нову можливість. Клуб розуміє його і дякує за те, що він зробив, і за людину, якою він є. Переговори тривають, поки офіційного нічого немає, але бажання Каземіро піти зрозуміле. Якщо клуби домовляться, то ми маємо достатньо ресурсів, щоб замінити його", – наводить слова Анчелотті Marca.

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