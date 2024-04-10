Как информирует Mundo Deportivo, главный тренер "бланкос" произведёт существенную ротацию в игре с Мальоркой, который будет сыгран в субботу, 13 апреля в рамках 31-го тура Ла Лиги.

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Сообщается, что отдых получат такие игроки, как Дани Карвахаль, Ферлан Менди и Антонио Рюдигер – благодаря этому Эдер Милитао впервые с августа выйдет на поле. Бразильский защитник долгое время был травмирован и только на днях полностью восстановился.

Ожидается, что в стартовый состав также попадут Лука Модрич, Дани Себальос, Браим Диас и Орельен Чуамени. Последний заработал дисквалификацию на ответный матч с Ман Сити, а потому в его отдыхе нет необходимости. Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор должны будут сохранить свои места в стартовом составе.

Позиция вратаря остаётся под вопросом. У редакции Mundo Deportivo нет информации о том, планирует ли Анчелотти усадить Андрея Лунина в запас после его ошибки в первой игре с командой Пепа Гвардиолы.

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