Карло Анчелотті має намір надати відпочинок лідерам Реала перед матчем-відповіддю з Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Як інформує Mundo Deportivo, головний тренер "бланкос" зробить істотну ротацію в грі з Мальоркою, яку буде зіграно в суботу, 13 квітня, в рамках 31-го туру Ла Ліги.

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Повідомляється, що відпочинок отримають такі гравці, як Дані Карвахаль, Ферлан Менді та Антоніо Рюдігер – завдяки цьому Едер Мілітао вперше з серпня вийде на поле. Бразильський захисник довгий час був травмований і тільки днями повністю відновився.

Очікується, що до стартового складу також потраплять Лука Модріч, Дані Себальос, Браїм Діас та Орельєн Чуамені. Останній заробив дискваліфікацію на матч-відповідь із Ман Сіті, а тому в його відпочинку немає потреби. Джуд Беллінгем і Вінісіус Жуніор мають зберегти свої місця в стартовому складі.

Позиція воротаря залишається під питанням. У редакції Mundo Deportivo немає інформації про те, чи планує Анчелотті посадити Андрія Луніна в запас після його помилки в першій грі з командою Пепа Гвардіоли.

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