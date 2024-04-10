"Великий вечер Лунина начался с болезненного пропущенного гола. Бернарду Силва подловил его ударом со штрафного без очевидной опасности. Лунин был убежден, что тот будет делать подачу, и поставил одного Винисиуса в стенку. Он чрезмерно защищал дальнюю стойку, тогда как Бернарду Силва пробил под ближнююю.

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Это была серьезная вратарская ошибка. Манчестер Сити было бы легко, если бы эта ошибка стала для него обузой, но Лунин сохранил самообладание, показав, что пропущенный гол не повлиял на него. На самом деле он совершил великолепный сейв от Холанда, чтобы сохранить счет 0:2.

Бернарду Силва снова проверил его на прочность на 60-й минуте мощным ударом, который украинец с трудом отразил. Он был беспомощным перед ударом Фодена в верхний угол, который сравнял счет, и мало что мог сделать, чтобы отразить удар Гвардиола", – говорится в статье Marca.

Заметим, что поединок Реал – Манчестер Сити завершился ничьей 3:3, но обвинить Лунина можно только в первом пропущенном голе. Ответный матч состоится 17 апреля.

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