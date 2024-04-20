"Я никому об этом раньше не говорил. Я лишь однажды усомнился в своем переходе в Манчестер Юнайтед.

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Помню, это было в пятницу днем, и переход к манкунианцам был готов, за исключением моей подписи. Люди знали, что сделка состоялась. Я пошел поговорить с Карло Анчелотти. Зашел в его офис, и он уже все знал. Я открыл дверь и когда вернулся к нему, Анчелотти плакал. Я ему сказал: "Ты не можешь плакать. Кто угодно, только не ты".

Он сказал мне: "Каз, я не знаю, почему я плачу, но я очень люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходил". Это был момент, когда я засомневался. Я понял, как много людей меня полюбили в Реале. Но я уже дал слово, и мое слово важнее всего остального", – рассказал полузащитник Манчестер Юнайтед в интервью El Chiringuito TV.

Напомним, Каземиро присоединился к манкунианцам в 2022 году, перейдя из Реала. Всего за Манчестер Юнайтед бразилец отыграл в 76 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и оформив девять ассистов.

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