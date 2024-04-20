"Я нікому про це раніше не говорив. Я лише одного разу засумнівався у своєму переході в Манчестер Юнайтед.

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Пам'ятаю, це було в п'ятницю вдень, і перехід до манкуніанців був готовий, за винятком мого підпису. Люди знали, що угода відбулася. Я пішов поговорити з Карло Анчелотті. Зайшов у його офіс, і він уже все знав. Я відчинив двері і коли повернувся до нього, Анчелотті плакав. Я йому сказав: "Ти не можеш плакати. Хто завгодно, тільки не ти".

Він сказав мені: "Каз, я не знаю, чому я плачу, але я дуже люблю тебе і не хочу, щоб ти йшов". Це був момент, коли я засумнівався. Я зрозумів, як багато людей мене полюбили в Реалі. Але я вже дав слово, і моє слово важливіше за все інше", – розповів півзахисник Манчестер Юнайтед в інтерв'ю El Chiringuito TV.

Нагадаємо, Каземіро приєднався до манкуніанців у 2022 році, перейшовши з Реала. Загалом за Манчестер Юнайтед бразилець відіграв у 76 матчах у всіх турнірах, забивши 12 голів та оформивши дев'ять асистів.

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