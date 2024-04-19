Гарса. Неприметный город штата Сан-Паулу. Заработать здесь несколько реалов для такого-сякого "поддержания штанов" можно на плантациях кофе. Других вариантов – негусто. Вечером многодетная семья простых рабочих Оскара и Веры собирается за общим столом на ужин. Между уставших родителей волчком крутится маленький Роберто Карлос. Мальчика назвали в честь певца Роберто Карлоса Браги – Короля латиноамериканской музыки. Дон Оскар заслушивался непревзойденными хитами и отблагодарил за них кумира своим сыном.

Малый уже с трех лет упражнялся с мячом. А в 8-летнем возрасте пацана начали брать в команду взрослых дядей, которых организовывал в единый коллектив его отец – и он там не портил общей картины. От нищеты семья попыталась спастись переездом во вдвое меньший по населению городок Кордейрополис. Там Роберто Карлос продолжил обучение в школе, которую закончил уже в 12-летнем возрасте. Отец обрадовался: теперь сын будет зарабатывать на семью.

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Юноша и вправду устроился рабочим на текстильный завод, где вкалывал по 8-9 часов в сутки. Трудился, но не забывал о футболе – после смены надевал футбольную форму, чтобы потренироваться в составе заводской команды Атлетико Жувентус. Он мечтал о большой карьере. И не из-за собственного эго – совсем нет! Просто Роберто Карлос понимал: только таким образом сможет заработать достаточно денег, чтобы купить родителям собственный дом. Семья для него – превыше всего.

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Если ты играешь в Бразилии и имеешь талант – тебя обязательно заметят. На один из матчей Атлетико Жувентуса приехал скаут профессионального клуба Унион Сан-Жуан. Этот день стал отправной точкой в одиссее Роберто Карлоса. Пятнадцатилетнего самородка пригласили на просмотр и взяли в команду. Два с половиной года каторжного труда на заводе остались позади. Теперь предстояло работать только с мячом. Щуку бросили в реку.

За четыре года в Унионе Роберто Карлос вырос не только в игрока сборной Бразилии U-20, но и дебютировал за национальную команду. В феврале 1992-го он вышел на поле в товарищеском матче "селесао" против США и помог одержать победу – 3:0. Латераль побывал на просмотре в лагере одного из бразильских грандов – Атлетико Минейро, однако там почему-то не захотели подписывать таланта. Его подхватил Палмейрас. В январе 1993-го "зелено-белые" заплатили за трансфер Роберто Карлоса 500 тысяч долларов. О, кстати – к тому времени зарплата футболиста уже позволила ему без проблем приобрести для родителей дом в Кордейрополисе.

Два года подряд Палмейрас добывал титул чемпиона Бразилии, а также становился сильнейшим клубом штата Сан-Паулу. Роберто Карлос был незаменимым участником чемпионского ансамбля. Неплохо заглянул на "огонек", не правда ли? Пора тебе, парень, переезжать в Европу! С Мидлсбро Брайана Робсона сделка не "выгорела", но может это и к лучшему. Бразильский талант пополнил ряды миланского Интера. Трансфер обошелся "нерадзурри" в 3,5 миллионов евро.

Рой Ходжсон, главный тренер итальянского суперклуба, перевел новичка в полузащиту. А тот сыграл так вдохновенно, как будто и не покидал родного континента. Сезон Серии А 1995/96 Роберто Карлос закончил с показателем 30 матчей, 5 голов. И неважно, что Интер финишировал лишь седьмым, в последний момент квалифицировавшись в Кубок УЕФА. Бразильским "метеором" заинтересовался Фабио Капелло, наставник Реала, и быстренько убедил президента клуба Лоренцо Санса: надо брать! В июле 1996-го "Королевский клуб" заплатил Интеру 6 миллионов евро. За один сезон в Кальчо трансферная стоимость Роберто Карлоса выросла практически вдвое.

"Когда я впервые зашел в раздевалку Реала, там была вся команда, а первым руку мне пожал Кларенс Зеедорф. С ним мы сразу подружились", – белозубо улыбается Роберто Карлос.

Простой, открытый, компанейский характер небольшого, но очень хорошо сложенного бразильца, позволил ему гармонично вписаться в общество небожителей Сантьяго Бернабеу. В первом же сезоне – чемпионский титул! 37 матчей, 5 голов – новичок просто-таки высекал искры на левом фланге! А уже в следующем сезоне Реалу покорится Лига чемпионов – в финале обыгран Ювентус. Затем – непонятная кадровая политика Мадрида. Гус Хиддинк и Джон Тошак не дали команде абсолютно ничего, и только приход скромного усача – легенды клуба Висенте дель Боске – снова вернул Реал на путь к трофеям.

Независимо от того, кто возглавлял команду, Роберто Карлос играл на стабильно высоком уровне. В свои лучшие времена, а они, без сомнения, пришлись на Реал, бразилец пробегал стометровку меньше, чем за 11 секунд. К мячу прикладывался так искренне, что тот летел со скоростью 198 км/ч. Абсолютный рекорд удалось побить только в 2010-м, когда Лукас Подольски ускорил мяч до 201 км/ч. "Так нечестно! В мои времена мячи были намного тяжелее!" – отшутился Роберто Карлос.

"Третий номер" практически всегда бил внешней стороной стопы, от чего мяч закручивался в невероятную траекторию – неожиданную для голкипера и самого Роберто Карлоса. Свой самый знаменитый гол он забил в ворота Фабьена Бартеза, когда Франция и Бразилия сошлись за год до Мундиаля – словно для репетиции будущего финала.

За Реал бразилец оформил 69 мячей. Шестнадцать из них – на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов. Больше всего пристрелялся Роберто Карлос к Олимпиакосу – трижды. По два раза рвал сетку ворот Андерлехта и Байера. По одному автографу от легенды получили Порту, Русенборг, лиссабонский Спортинг, московский Локомотив, Ювентус, Марсель, Бавария, Рома и, конечно же – мы помним, киевское Динамо. Вашему вниманию квартет матчей ЛЧ, в которых Роберто Карлос забивал не только красивые, но и крайне важные для Реала голы.

14 марта 2000 года. Реал – Динамо – 2:2 (Рауль, 14, с пен., Роберто Карлос, 72 – Хацкевич, 42, Йерро, 56, автогол)

В марте 2000-го Динамо вело на Бернабеу со счетом 2:1, однако – штрафной удар. К мячу подошел Роберто Карлос и от души влепил по воротам. Снаряд летел прямо в СаШо, в последний момент минимально изменил направление и от перчаток голкипера, по очень сложной дуге, опустился в дальний угол. Это был 5-й тур второго группового этапа. В случае победы Динамо уже ступало одной ногой в четвертьфинал. Безумный гол бразильца все перевернул – благодаря преимуществу в личных встречах в плей-офф попал Реал. И дошел, в конце концов, до финала, где сокрушил Валенсию – 3:0.

12 сентября 2000 года. Спортинг – Реал – 2:2 (Са Пинту, 39, Андре Крус, 42 – Роберто Карлос, 50, Жорже, 76, автогол)

В статусе чемпионов клубной Европы Мадрид вальяжно начал матч стартового тура и попал под холодный душ. Лиссабонские "львы" закатили молодому Касильясу дважды, а могли и больше. К жизни свою команду вернул шедевром Роберто Карлос. Сразу после перерыва он пробил со штрафного настолько мощно, что даже Петер Шмейхель, 36-летний экс-кипер МЮ, перчатками поймал только воздух.

27 сентября 2000 года. Байер – Реал – 2:3 (Шнайдер, 27, Баллак, 42 – Роберто Карлос, 32, 75, Гути, 69)

Через две недели Реал выдал новое шоу – веселая была команда! Гости дважды уступали в счете после эффектных мячей Бернда Шнайдера и Михаэля Баллака, между которыми втиснулась очередная результативная попытка Роберто Карлоса со стандарта. А за 15 минут до конца основного времени бразилец взял инициативу в свои мускулистые ноги, промчался по левому краю, как электричка, и смачно отправил пакет по адресу в дальний угол. Первый и единственный дубль нашего героя в ЛЧ.

24 февраля 2004 года. Бавария – Реал – 1:1 (Макай, 75 – Роберто Карлос, 83)

Первый матч 1/8 финала дался тяжело обеим командам. Хозяева выстрадали свой гол благодаря хищному инстинкту Роя Макая и надеялись если не развить успех, то по крайней мере сохранить минимальное преимущество перед визитом в Мадрид. Но через несколько минут неосторожно сфолили метров за 30 от собственных ворот. К мячу подошел, конечно же, бразильский канонир и в фирменном стиле прошил стенку. Оливер Кан успевает сместиться в необходимый угол и спокойно накрывает мяч... или нет?! Закрученная сфера, как Колобок, таки выскальзывает между рук и оказывается в воротах. Один из самых досадных голов, пропущенных легендарным Олли за всю карьеру. Тем более, в ответном матче Бавария уступила на Бернабеу.

"Не пытайтесь повторить мои голы – лучше запомните их", – сказал Роберто Карлос в одном из своих интервью. Кто мы такие, чтобы пренебречь футбольной классикой?

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