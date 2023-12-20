"Мы с руководством общались. Оценим ситуацию в ближайшие дни. У нас есть время, потому что трансферное окно закрывается 31 января. Мы ищем лучшее решение. Пока что мы не спешим.

Лунин неожиданно потерял место в воротах Реала – Анчелотти объявил очередной вердикт на матч Ла Лиги

Если возникнет возможность подписать игрока, который подойдет клубу, мы сделаем это. Сейчас очень сложный этап сезона. К счастью, я могу поблагодарить игроков, которые справляются. То, что команда делает в такой сложный период – особенно.

Травма "крестов" непредсказуема. В этом сезоне такую травму получили игроки, у которых не было проблем с коленями. Это невозможно контролировать – в этом отличие от мышечного повреждения

Чуамени не любит играть в центре обороны. Камавинга не нравится играть на позиции латераля. Но в экстренном случае он сыграет в центре защиты", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что Давид Алаба выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. Эдер Милитао из-за аналогичного повреждения не играет с августа. У Реала осталось только два игрока на позицию центрального защитника.

Дубль Довбика помог Жироне разгромить Алавес – каталонцы вернули лидерство, Артем поравнялся с легендами