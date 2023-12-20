Главный тренер Реала Карло Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в последнем матче календарного года.

"У меня нет идеи ротации вратарей. Они оба хорошо справляются. Лунин значительно прогрессировал и продемонстрировал много уверенности, а Кепа сохранил свой уровень.

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Когда Кепа вернулся после травмы, мне хотелось вознаградить их обоих. Кепа будет играть завтра (против Алавеса), а во второй половине сезона я выберу одного из них", – цитирует Marca наставника "сливочных".

Напомним, что Андрей Лунин пошатнул иерархию голкиперов в Реале своими великолепными выступлениями. Карло Анчелотти приходится делать непростой выбор между Кепой и украинцем на каждый матч.

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