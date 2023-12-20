"Ми з керівництвом спілкувалися. Оцінимо ситуацію найближчими днями. У нас є час, тому що трансферне вікно закривається 31 січня. Ми шукаємо найкраще рішення. Поки що ми не поспішаємо.

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Якщо виникне можливість підписати гравця, який підійде клубу, ми зробимо це. Зараз дуже складний етап сезону. На щастя, я можу подякувати гравцям, які справляються. Те, що команда робить у такий складний період – особливо.

Травма "хрестів" непередбачувана. У цьому сезоні таку травму отримали гравці, у яких не було проблем із колінами. Це неможливо контролювати – у цьому відмінність від м'язового пошкодження

Чуамені не любить грати в центрі оборони. Камавінга не подобається грати на позиції латераля. Але в екстреному випадку він зіграє в центрі захисту", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що Давід Алаба вибув до кінця сезону через розрив хрестоподібної зв'язки. Едер Мілітао через аналогічне пошкодження не грає з серпня. У Реала залишилося тільки два гравці на позицію центрального захисника.

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